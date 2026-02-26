Врач назвала причины диабета у молодежи

Другой причиной эндокринолог назвала недостаток физической активности. Она отметила, что без нагрузок мышцы не могут утилизировать глюкозу, что приводит к повышению ее уровня в крови — а потому рекомендуется заниматься активными физическими нагрузками не менее 150 минут в неделю.