Минобрнауки, МФТИ и ЯНАО будут вместе развивать водородную энергетику в Арктике

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ, МФТИ и ЯНАО планируют совместными усилиями развивать водородную энергетику в Арктике, сообщается на сайте и в Telegram-канале Минобрнауки. В роли водородного полигона выступит международная арктическая станция «Снежинка».
«Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов заключили соглашение о взаимодействии», — говорится в сообщении.
Соглашение определяет порядок взаимодействия для обеспечения необходимых условий, направленных на создание, развитие и работу полигона водородной энергетики в Нефритовой долине ЯНАО в рамках проекта «Снежинка».
По соглашению, «Снежинка» станет первой в мире полностью автономной научной станцией, работающей на водороде в сочетании с такими возобновляемыми источниками энергии, как ветер и солнце. Проект разработан в МФТИ.