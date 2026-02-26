Ричмонд
Минобрнауки, МФТИ и ЯНАО будут вместе развивать водородную энергетику в Арктике

«Снежинка» станет первой в мире полностью автономной научной станцией, работающей на водороде в сочетании с такими возобновляемыми источниками энергии, как ветер и солнце.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ, МФТИ и ЯНАО планируют совместными усилиями развивать водородную энергетику в Арктике, сообщается на сайте и в Telegram-канале Минобрнауки. В роли водородного полигона выступит международная арктическая станция «Снежинка».

«Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов заключили соглашение о взаимодействии», — говорится в сообщении.

Соглашение определяет порядок взаимодействия для обеспечения необходимых условий, направленных на создание, развитие и работу полигона водородной энергетики в Нефритовой долине ЯНАО в рамках проекта «Снежинка».

По соглашению, «Снежинка» станет первой в мире полностью автономной научной станцией, работающей на водороде в сочетании с такими возобновляемыми источниками энергии, как ветер и солнце. Проект разработан в МФТИ.

