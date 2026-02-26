Врач Городокин назвал суп, способный защитить от рака

Международная команда ученых из Китая и США также обнаружила, что регулярное потребление чая приводит к уменьшению риска развития рака печени. Исследователи проанализировали привычки и болезни участников, включая потребление чая, наличие вирусов гепатита B и C, курение, алкогольные привычки и качество питьевой воды. Выяснилось, что те, кто продолжал пить чай во время исследования, имели на 49 процентов меньший риск развития рака печени по сравнению с теми, кто не пил чай. В то же время у тех, кто прекратил пить чай, риск оказался выше среднего.