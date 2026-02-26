Врач Городокин назвал суп, способный защитить от рака

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева вместе с врачом-гастроэнтерологом Игорем Городокиным в программе «Жить здорово!» на Первом канале обсудили суп, который может помочь избавиться от болей в животе и защитить от рака кишечника. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.
Малышева рекомендовала россиянам добавить в свой рацион суп, состоящий из трех ингредиентов: тыквы, овсяных хлопьев и имбиря. Городокин пояснил, что тыква содержит пектин — клетчатку, которая помогает нормализовать стул и уменьшить боли в животе.
Что касается овсянки, то в ней много грубых волокон, которые, по словам гастроэнтеролога, помогают снизить риск развития рака прямой кишки.
Международная команда ученых из Китая и США также обнаружила, что регулярное потребление чая приводит к уменьшению риска развития рака печени. Исследователи проанализировали привычки и болезни участников, включая потребление чая, наличие вирусов гепатита B и C, курение, алкогольные привычки и качество питьевой воды. Выяснилось, что те, кто продолжал пить чай во время исследования, имели на 49 процентов меньший риск развития рака печени по сравнению с теми, кто не пил чай. В то же время у тех, кто прекратил пить чай, риск оказался выше среднего.