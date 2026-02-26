Украина введет эмбарго на молдавское вино, спирт и виноград: Это ответ соседей на запрет ANSA на ввоз украинской курятины

Торговое противостояние: Украина планирует ограничить импорт молдавских вин.
Правительство Украины подготовило проект постановления, который вводит режим лицензирования для импорта молдавской винодельческой продукции. Эти меры затронут поставки свежего винограда, вин, этилового спирта и дистиллятов.
Данное решение стало ответным шагом на действия Кишинева: 26 января Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) временно запретило ввоз мяса птицы из Украины из-за обнаружения антибиотиков в кормах. Украинская сторона оспаривает эти выводы и обвиняет молдавское ведомство в предоставлении некорректной информации Всемирной торговой организации.
Представители Киева называют подготовленный проект «вынужденным, но адекватным шагом» в ответ на «дискриминационные действия». Украинские власти подчеркивают, что режим лицензирования будет действовать до тех пор, пока ограничения в отношении украинской продукции не будут сняты.

