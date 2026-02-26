Организатора фестиваля «Некрокомиккон» выдворили из России

«В минувшую пятницу я узнал, что меня внесли в контрольный список в обход решения суда. Это незаконно. Я вылетел и влетел обратно, чтобы не возникало проблем с миграционным учетом. Сегодня меня в аэропорту уведомили, что 11 февраля Красногвардейским районным судом было вынесено решение о том, что я не могу находиться на территории России бессрочно. Нет такого решения суда нигде. И 11 февраля меня никто не вызывал… Нет такой меры пресечения как бессрочное выдворение», — сказал Самсонов.