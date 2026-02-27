Куртка спасателя. Медсестры клиники МЧС поймали выпавшего из окна ребёнка

В Петербурге второй раз за неделю прохожие ловят выпавших из окна детей. На этот раз трагедия чуть не произошла в Приморском районе. Как неравнодушие и мгновенная реакция случайных очевидцев спасли жизнь двухлетнему малышу — в материале spb.aif.ru.
За секунды до беды.
Родители двухлетнего ребенка оставили его со старшим братом 25 февраля, а сами ушли в гости к соседям. Ничего не предвещало беды: ребенок спал, его брат играл в компьютер в соседней комнате. Однако в какой-то момент любопытный малыш проснулся, вылез из кроватки, залез на подоконник и открыл окно.
Первой ребенка на огромной высоте заметила Вероника Барановская, продавец супермаркета напротив дома. Она закричала и стала звать на помощь.
Первыми откликнулись медсестры ФГБУ ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова МЧС России, Анна Кабашова и Ольга Артемьева. Женщины до этого момента не знали друг друга, так как работали в разных отделениях, и шли по своим делам.
Помогали все.
«Я просто шла за младшей дочкой в садик. На тротуаре увидела женщину, показывала на окно, в котором стоял ребенок. Я его увидела и сразу пошла под окно. Не прошло и минуты, как подошла Ольга и говорит: “Будем ловить?”. Я сказала да, она сняла с себя куртку, и мы стояли вдвоем с этой курткой», — вспоминает Анна, у которой в тот день был день рождения.
Потом к женщинам подошли пожилой мужчина, молодой дворник и еще несколько человек. Одна из прохожих побежала на десятый этаж обзванивать квартиры.
Медсестра Ольга Артемьева рассказала, что увидела ребенка в окне, когда забирала восьмилетнего сына из секции.
«Двое крепких мужчин помогали держать куртку, без них точно бы ребенка не поймали. Еще один мужчина координировал наши действия, вызвал полицию, скорую. Ребенок открыл окно, свесил ноги, как с горки… А потом сорвался», — рассказала вторая медсестра, Ольга Артемьева.
«Мы видели, как он летит, и подстраивались, держа куртку. Когда он упал, был сильный хлопок. Куртку он полностью не пробил, но всё равно она порвалась в хлам. У меня рукав в руках остался», — с волнением вспоминает женщина.
По ее словам, один из державших куртку мужчин, вероятно, повредил кисть, поскольку держался за нее. Ребенок визуально никаких травм не получил, но много и громко плакал. Его отнесли в клинику, откуда увезли в реанимацию. Как пишут СМИ, малыш отделался сотрясением мозга.
«Я ночью уснуть не могла, думала: а если бы мы его не поймали? Мой сын стоял рядом и видел, как все происходило», — рассуждает Ольга.
Девушкам показали запись видео, зафиксировавшего всю операцию по спасению малыша. Глаза Анны наполнились слезами, Ольга реагировала спокойнее, но не могла оторвать глаз от экрана спартфона.
Добро нужно поощрять.
Маргарита Симоньян сообщила, что участники спасения ребенка получат премию имени Тиграна Кеосаяна размером в один миллион рублей. Аналогичную выплату буквально несколько дней назад получил дворник Хайрулло Ибадуллаев, который голыми руками поймал мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа одного из ЖК в Петроградском районе.
Наградить медсестер также призвала первый заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Соответствующее обращение она направила в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова.
В комментарии spb.aif.ru Буцкая отметила, что все хорошие дела должны закрепляться и поощряться.
«Точно надо каким-то образом отметить, пригласить к себе пожать руку. Это нужно делать каждый раз, когда мы видим какую-то ситуацию, когда человек совершил хороший поступок», — отметила парламентарий.