Куртка спасателя. Медсестры клиники МЧС поймали выпавшего из окна ребёнка

«Я просто шла за младшей дочкой в садик. На тротуаре увидела женщину, показывала на окно, в котором стоял ребенок. Я его увидела и сразу пошла под окно. Не прошло и минуты, как подошла Ольга и говорит: “Будем ловить?”. Я сказала да, она сняла с себя куртку, и мы стояли вдвоем с этой курткой», — вспоминает Анна, у которой в тот день был день рождения.