Блогер Гусейн Гасанов не признал вину в отмывании доходов

После этого ~блогер заявил, что «на деле все не так драматично»: вопросы по налогам он решил годом ранее, а юристы работают над ситуацией~. Однако СМИ выяснили, что блогеру пришлось продать в Москве за 100 млн руб. свою трехкомнатную квартиру, а потом он лишился всего бизнеса в России. В сентябре 2025 года Федеральная налоговая служба ликвидировала последнюю компанию Гасанова — «Банда Фудс», созданную в 2023 году для производства роллов. С 2024 года Гасанов живет не в России — по некоторым данным, он уехал в Азербайджан.