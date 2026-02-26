Российский теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий 18‑ю строчку мирового рейтинга, пробился в полуфинал турнира категории ATP 500 в Дубае с призовым фондом свыше 3,3 млн долларов.
В четвертьфинальном матче он уверенно обыграл француза Артура Риндеркнеша (31‑я ракетка мира) со счетом 6:2, 6:4. Поединок продлился 1 час 15 минут.
В полуфинале российский теннисист сыграет с победителем пары Таллон Грикспур (Нидерланды) — Якуб Меншик (Чехия).
Ранее сообщалось, что на турнире в Дубае юного болельщика попросили убрать российский флаг с плаката, который он держал на трибунах в поддержку Андрея Рублева.