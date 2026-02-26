Похитителем 9-летней девочки из Смоленска оказался ранее судимый за наркотики житель

Напомним, в Смоленске трое суток искали 9-летнюю девочку, которая утром 24 февраля вышла во двор с собакой и пропала. Мать обнаружила исчезновение, выглянув в окно, — пёс находился на улице один. Перед случившимся рядом с домом заметили подозрительный серый автомобиль. К поискам подключились полиция, МЧС, волонтёры «Сальвар» и «ЛизаАлерт», ситуацию взял под личный контроль мэр Смоленска Александр Новиков. Сегодня школьницу нашли живой, подозреваемый в похищении задержан.