Похитителем 9-летней девочки из Смоленска оказался ранее судимый за наркотики житель

Похитителем девятилетней девочки, пропавшей в Смоленске 24 февраля, оказался ранее судимый местный житель. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала, ребёнка выкрал 43-летний Сергей Грищенков. Он удерживал школьницу в квартире своей сожительницы в Заднепровском районе города. Сейчас подозреваемый находится на допросе в Следственном комитете.

Девочка уже доставлена в больницу на обследование. С ней работают психологи. Подробностей о состоянии ребёнка пока не поступало.

Напомним, в Смоленске трое суток искали 9-летнюю девочку, которая утром 24 февраля вышла во двор с собакой и пропала. Мать обнаружила исчезновение, выглянув в окно, — пёс находился на улице один. Перед случившимся рядом с домом заметили подозрительный серый автомобиль. К поискам подключились полиция, МЧС, волонтёры «Сальвар» и «ЛизаАлерт», ситуацию взял под личный контроль мэр Смоленска Александр Новиков. Сегодня школьницу нашли живой, подозреваемый в похищении задержан.

