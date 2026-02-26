Врач Бреус назвал три простые привычки, которые улучшат здоровье за 21 день

Всего за 21 день можно значительно улучшить физическое и психическое здоровье, следуя трем простым привычкам. Об этом врач Майкл Бреус рассказал в интервью с изданием 20minutos.
— Хороший сон, достаточное потребление воды и правильное дыхание способствуют снижению веса, уменьшают воспаление, улучшают работу иммунной системы, увеличивают уровень энергии, а также приносят множество других преимуществ, — поделился специалист.
Доктор подчеркнул, что поддержание здоровья не всегда требует значительных затрат и сложных усилий. По его мнению, для улучшения самочувствия иногда достаточно внести в повседневную жизнь минимальные изменения.
Кроме того, врач подробно объяснил, как правильно дышать для достижения расслабления. Он отметил важность задействования брюшной полости и необходимости делать выдохи длиннее вдохов. Бреус добавил, что глубокое брюшное дыхание с более длительными выдохами помогает успокоить тело и разум, способствуя отдыху. Он также указал на то, что при повышенном уровне гормона стресса можно использовать технику диафрагмального дыхания 4−7−8 для снижения уровня кортизола, говорится в материале.
Исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, показало печальные результаты для «сов» — людей, которые ведут преимущественно вечерний и ночной образ жизни. В сравнении с «жаворонками» (людьми, которые наиболее активны утром и днем) «совы» более подвержены риску инфаркта — на 16 процентов. В то же время многочисленные работы ученых подтвердили, что «совы» ничем не хуже «жаворонков»: они просто другие. Как проводилось исследование, какие выводы были сделаны и стоит ли «совам» становиться «жаворонками», чтобы избежать проблем со здоровьем — в материале «Вечерней Москвы».