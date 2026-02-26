Врач Бреус назвал три простые привычки, которые улучшат здоровье за 21 день

Исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, показало печальные результаты для «сов» — людей, которые ведут преимущественно вечерний и ночной образ жизни. В сравнении с «жаворонками» (людьми, которые наиболее активны утром и днем) «совы» более подвержены риску инфаркта — на 16 процентов. В то же время многочисленные работы ученых подтвердили, что «совы» ничем не хуже «жаворонков»: они просто другие. Как проводилось исследование, какие выводы были сделаны и стоит ли «совам» становиться «жаворонками», чтобы избежать проблем со здоровьем — в материале «Вечерней Москвы».