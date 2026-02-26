Тревел-блогер Тишков призвал бронировать туры на летний отдых в конце зимы

Он отметил, что предсказать точный рост цен сложно из-за ускорившихся процессов. Подорожание связано не только с сезонным фактором, но и с увеличением НДС, ростом инфляции и налогов. Тишков привел пример: после Нового года цены в его компании выросли на 30−40 процентов.