Тревел-блогер Тишков призвал бронировать туры на летний отдых в конце зимы

Туры на летний отдых эксперт рекомендует бронировать уже сейчас. Об этом в интервью радио Sputnik заявил тревел-блогер и организатор путешествий Александр Тишков.
Он заявил, что самые лучшие предложения разбирают заблаговременно, и к лету интересных вариантов практически не останется.
Эксперт уверен, что стоимость будет только расти, причем пакетные предложения подорожают еще быстрее.
Он отметил, что предсказать точный рост цен сложно из-за ускорившихся процессов. Подорожание связано не только с сезонным фактором, но и с увеличением НДС, ростом инфляции и налогов. Тишков привел пример: после Нового года цены в его компании выросли на 30−40 процентов.
