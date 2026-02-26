Ричмонд
Тревел-блогер Тишков призвал бронировать туры на летний отдых в конце зимы

Эксперт Александр Тишков посоветовал россиянам бронировать туры на летний отдых в конце зимы, чтобы успеть на выгодные предложения.

Источник: Аргументы и факты

Туры на летний отдых эксперт рекомендует бронировать уже сейчас. Об этом в интервью радио Sputnik заявил тревел-блогер и организатор путешествий Александр Тишков.

Он заявил, что самые лучшие предложения разбирают заблаговременно, и к лету интересных вариантов практически не останется.

Эксперт уверен, что стоимость будет только расти, причем пакетные предложения подорожают еще быстрее.

Он отметил, что предсказать точный рост цен сложно из-за ускорившихся процессов. Подорожание связано не только с сезонным фактором, но и с увеличением НДС, ростом инфляции и налогов. Тишков привел пример: после Нового года цены в его компании выросли на 30−40 процентов.

