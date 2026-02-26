Ричмонд
В Шереметьево сняли ограничения

В Шереметьево сняли временные ограничения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в периметре «Шереметьево», сообщил аэропорт.

«Сняты введенные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта “Шереметьево”. Аэропорт “Шереметьево” продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются на вылет и прилет по расписанию.

«Информацию о статусе рейса можно узнать через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика)», — добавляется в сообщении.