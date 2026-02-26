Два вида популярной корейской лапши попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности сообщает Госстандарт.
Под запрет попало два виды лапши быстрого приготовления сублимированная от бренда Samyang со вкусом курицы — Samyang Hot Chicken Flavor Ramen. Ее производителем является компания Samyang Foods Co,. Ltd (Корея). При проверке выяснилось, что в момент производства указанной лапши использовалась недопустимая пищевая добавка. Речь идет про краситель рибофлавин (Е101). О ней производитель указал в маркировке.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида лапши быстрого приготовления. Фото: danger.gskp.by.
Лапшу запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 27 февраля 2026 года.
Ранее мы писали, что доступ сразу к двум сайтам ограничен в Беларуси — их использовали экстремисты.
Тем временем Белгидромет сказал про апрельские температуры в конце февраля в Беларуси.
Кроме того, Минтруда назвало белорусов, которым снижен страховой стаж для пенсии.