Два вида популярной корейской лапши попали под запрет продаж в Беларуси

Под запрет попало два виды лапши быстрого приготовления сублимированная от бренда Samyang со вкусом курицы — Samyang Hot Chicken Flavor Ramen. Ее производителем является компания Samyang Foods Co,. Ltd (Корея). При проверке выяснилось, что в момент производства указанной лапши использовалась недопустимая пищевая добавка. Речь идет про краситель рибофлавин (Е101). О ней производитель указал в маркировке.