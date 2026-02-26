Ричмонд
На Дону объявили прием предложений о кандидатурах на должность главы района

Юрий Слюсарь рассмотрит предложения до середины марта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стартовал процесс обновления руководящего состава Матвеево-Курганского района. В частности, речь идет о поиске районного главы. Предложения по кандидатам на пост главы муниципалитета принимает губернатор Юрий Слюсарь.

Подать заявку можно до 17 марта включительно, ознакомившись с требованиями на официальном портале областного правительства.

Ранее этот пост занимал Николай Анцев. Он руководил районом с октября 2016 года и был переизбран на второй срок в 2021 году. В общей сложности Николай Анцев возглавлял муниципалитет более девяти лет.

