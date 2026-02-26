На Дону объявили прием предложений о кандидатурах на должность главы района

В Ростовской области стартовал процесс обновления руководящего состава Матвеево-Курганского района. В частности, речь идет о поиске районного главы. Предложения по кандидатам на пост главы муниципалитета принимает губернатор Юрий Слюсарь.
Подать заявку можно до 17 марта включительно, ознакомившись с требованиями на официальном портале областного правительства.
Ранее этот пост занимал Николай Анцев. Он руководил районом с октября 2016 года и был переизбран на второй срок в 2021 году. В общей сложности Николай Анцев возглавлял муниципалитет более девяти лет.
