В РПЦ обратились к православным в преддверии Пасхи

В Пасху следует в первую очередь посетить храм. С таким призывом в преддверии православного праздника выступил председатель Синодального отдела Российской православной церкви (РПЦ) по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он отметил, что верующим важно также навестить тех, кто не может прийти на службу по состоянию здоровья или другим причинам, что он подчеркнул на пресс-конференции, посвященной началу Великого поста и предстоящему празднику Пасхи.
Легойда добавил, что необходимо по возможности посетить храм и быть рядом с теми, кто не может его посетить, например, с людьми, находящимися в больнице.
Священнослужитель также объяснил, что Пасха является главным событием года для православных. Он отметил, что посещение кладбища в этот день не соответствует церковной традиции, которая подразумевает радость и участие в богослужении.
— Знаете, вот коллеги часто спрашивают о главном событии года. Я всегда неизменно говорю, что главное событие года — это Пасха, — приводит его слова NEWS.ru.
Светлой Пасхе предшествует Великий пост. Протоиерей Максим Козлов напомнил о главных запретах Великого поста. В свою очередь гастроэнтеролог Инна Мазько сообщила, что людям с определенными заболеваниями не рекомендуется соблюдать пост.