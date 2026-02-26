И улицы заполонили мертвецы: нашествие гробов случилось в Бразилии

Необычные кадры прибыли из Бразилии. По информации портала G1, в бразильском городе Уба по улицам поплыли… гробы.
Из-за сильного наводнения вода затопила местное похоронное бюро, в результате чего гробы со склада оказались на улице. К счастью, они хотя бы были пустыми. Большинство из них, по крайней мере.
«Несколько гробов унесло потоком воды во время сильного дождя», — говорится в публикации.
Телеканал CNN Brasil во вторник информировал о том, что проливные дожди вызвали наводнения и оползни в стране. Ранее местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сложившейся обстановки. В четверг телеканал сообщил, что количество жертв сильных дождей в штате Минас-Жерайс увеличилось до 48 человек.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2019 году в Самарской области из-за обмеления реки оказалось размыто местное кладбище. В результате весь берег заполонили кости и черепа.