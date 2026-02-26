Врач Миронов заявил, что тренд project pan может навредить здоровью

Миронов предупредил, что кожа головы имеет иной pH-баланс и микробиом, и шампуни разработаны с учетом этих особенностей. Гель для душа содержит агрессивную моющую базу без кондиционирующих добавок. Регулярное применение разрушает защитную мантию кожи, что приводит к зуду, перхоти, гиперсекреции сала и контактному дерматиту, а волосы становятся ломкими.