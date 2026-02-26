Врач Миронов заявил, что тренд project pan может навредить здоровью

Осознанное потребление в рамках популярного тренда project pan может навредить здоровью, если использовать косметику не по назначению. Об этом РИАМО сообщил врач Евгений Миронов.
В соцсетях набирает популярность челлендж project pan, смысл которого заключается в отказе от покупки новых средств до полного использования старых. Однако некоторые участники заходят слишком далеко и начинают заменять закончившийся шампунь гелем для душа.
Миронов предупредил, что кожа головы имеет иной pH-баланс и микробиом, и шампуни разработаны с учетом этих особенностей. Гель для душа содержит агрессивную моющую базу без кондиционирующих добавок. Регулярное применение разрушает защитную мантию кожи, что приводит к зуду, перхоти, гиперсекреции сала и контактному дерматиту, а волосы становятся ломкими.
Эксперт отметил, что использование любых средств не по зоне назначения чревато последствиями. Крем для тела на лице провоцирует акне из-за комедогенных восков. Плотный крем для лица вокруг глаз вызывает отеки и милиумы, требующие удаления у косметолога. Даже помада вместо румян забивает поры.
По словам врача, попытка сэкономить на базовой гигиене оборачивается тратами на лечение эпидермального барьера. Добивать косметику можно, но только на тех участках тела, для которых она предназначена.
Ранее врач Наталья Заручаева рассказала, как отличить почечные отеки.