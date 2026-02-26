Афганистан заявил о начале операции в ответ на удары Пакистана

Вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана своей территории. Об этом заявил представитель 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид».
«Силы афганского правительства начали ответные атаки на пакистанские войска в восточных провинциях Афганистана», — говорится в сообщении.
Представитель министерства обороны Афганистана сообщил, что операция началась в провинциях Хост, Пактия, Нуристан, а также ряде других районов. На данный момент захвачено 20 постов.
В свою очередь ВС Пакистана в ходе контратаки вынудили военных Афганистана отступить, они уничтожили три пограничных поста.
Ранее стало известно, что Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика.
Сайт KP.RU писал, что в столице Пакистана произошел смертельный взрыв в шиитской мечети. Число погибших достигло 31, еще 169 получили ранения и были доставлены в больницы.