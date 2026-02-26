Уиткофф покинул отель в Женеве, где проходили переговоры с Украиной

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф покинул отель Four Seasons, где проходили переговоры между делегациями США и Украины и куда прибыл специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает РИА Новости.
Уиткофф ушел из отеля в 18:00 по местному времени (20:00 мск), проведя там четыре часа.
Он встретился с украинской делегацией, а в пятом часу в гостиницу также прибыл Кирилл Дмитриев. Политик приехал в гостиницу на тонированном минивэне в 16:25 по местному времени (18:25 по московскому времени). Представители американского президента Дональда Трампа с 14:00 проводили неофициальную встречу с делегацией Украины.
Прошлые переговоры между представителями России, США и Украины в Женеве заняли два дня. Встреча, которая началась 17 февраля около 16:00 по московскому времени, продлилась около пяти часов.
На следующий день, 18 февраля, стартовал второй раунд, но он был более коротким и завершился спустя два часа. Глава делегации РФ Владимир Мединский рассказал, что беседа была тяжелой.