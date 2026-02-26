Нутрициолог Яблокова раскрыла главный источник растительного белка

Чечевица является незаменимым продуктом благодаря высокому содержанию белка. Об этом NEWS.ru заявила тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.
По словам эксперта, эта древняя бобовая культура богата железом, магнием и калием, которые необходимы для здоровья сердца и нервной системы. Железо поддерживает нормальный уровень гемоглобина, магний участвует в работе нервной системы, а калий важен для сердечно-сосудистой системы. В среднем в 100 граммах сухого продукта содержится около 24−25 граммов белка, что делает чечевицу хорошей основой рациона.
Яблокова подчеркнула, что продукт положительно влияет на пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки. Сто граммов чечевицы обеспечивают 30−60 процентов суточной нормы пищевых волокон. Растворимые и нерастворимые волокна улучшают работу кишечника, помогают снижать уровень холестерина и контролировать сахар в крови.
