Нутрициолог Яблокова раскрыла главный источник растительного белка

По словам эксперта, эта древняя бобовая культура богата железом, магнием и калием, которые необходимы для здоровья сердца и нервной системы. Железо поддерживает нормальный уровень гемоглобина, магний участвует в работе нервной системы, а калий важен для сердечно-сосудистой системы. В среднем в 100 граммах сухого продукта содержится около 24−25 граммов белка, что делает чечевицу хорошей основой рациона.