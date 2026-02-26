Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нутрициолог Яблокова раскрыла главный источник растительного белка

Ранее нутрициолог Ольга Яблокова заявила, что чечевица является источником растительного белка.

Источник: Аргументы и факты

Чечевица является незаменимым продуктом благодаря высокому содержанию белка. Об этом NEWS.ru заявила тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.

По словам эксперта, эта древняя бобовая культура богата железом, магнием и калием, которые необходимы для здоровья сердца и нервной системы. Железо поддерживает нормальный уровень гемоглобина, магний участвует в работе нервной системы, а калий важен для сердечно-сосудистой системы. В среднем в 100 граммах сухого продукта содержится около 24−25 граммов белка, что делает чечевицу хорошей основой рациона.

Яблокова подчеркнула, что продукт положительно влияет на пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки. Сто граммов чечевицы обеспечивают 30−60 процентов суточной нормы пищевых волокон. Растворимые и нерастворимые волокна улучшают работу кишечника, помогают снижать уровень холестерина и контролировать сахар в крови.

Ранее эксперт Вероника Гусакова назвала лучшее мясо для людей, ведущих здоровый образ жизни.