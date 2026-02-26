В Германии суд постановил, что АдГ не является правоэкстремистской организацией

Федеральная служба Германии (контрразведка), которая следит за соблюдением Конституции, пока не может официально назвать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) «правоэкстремистской». Такое решение принял суд в Кёльне после жалобы от АдГ.
Суд постановил, что в партии есть идеи, которые противоречат демократическим принципам, но это не делает её полностью антиконституционной.
При этом основные судебные разбирательства ещё не закончены. Пока все процедуры не будут завершены, контрразведка Германии не может публично называть АдГ экстремистской. Дело рассматривается в Кёльне, потому что там находится штаб-квартира службы по охране Конституции.
Ранее KP.RU сообщил, что 17 февраля власти Германии усилили давление на оппозицию, признав региональное отделение партии АдГ в Нижней Саксонии признано экстремистской организацией. Теперь это отделение находится под наблюдением спецслужб. Решение принято региональным ведомством по охране конституции.