Башкирия намерена включиться в ТЛК «Южноуральский»

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева выступила с инициативой включить республику в логистическую схему Челябинской области, в частности — задействовать мощности торгово-логистического комплекса «Южноуральский». Предложение прозвучало на стратегической сессии, посвященной потенциалу транспортного коридора «Север-Юг».
По словам Болычевой, Башкирия готова направлять грузы на площадку ТЛК для консолидации и последующей отправки в составе сборных поездов. Это позволит местным предприятиям оперативно подключиться к уже отлаженной логистике. Челябинская область, в свою очередь, сможет нарастить объемы поставок и сделать отправки регулярными и рентабельными.
Министр назвала комплекс примером эффективного подхода к созданию инфраструктуры под новые вызовы и призвала коллег начать переговоры о подключении республики к маршруту.
Участники встречи договорились сформировать рабочую группу, которая займется номенклатурой грузов, графиками консолидации и тарифными условиями.
ТЛК «Южноуральский» расположен в 81 километре к югу от Челябинска, на пересечении федеральной трассы А310 и железнодорожных линий, ведущих в Казахстан и Китай. В комплекс входят склад класса «А» площадью свыше 60 тысяч квадратных метров, контейнерный терминал на 17 гектарах и вся необходимая инфраструктура.
