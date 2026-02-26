Ричмонд
В Музее Победы наградили авторов седьмого сборника рассказов об участниках СВО «Героями не рождаются. Zа Родину!»

26 февраля в Музее Победы на Поклонной горе были награждены авторы седьмого сборника рассказов об участниках СВО «Героями не рождаются. Zа Родину!».

Всего уже вышло семь сборников рассказов о подвигах участников специальной военной операции. В последнюю книгу вошла 151 история авторов из разных регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым и Луганской Народной Республики. На этот раз присоединились жители Чукотки и Сахалина, рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

— Хочу отметить, что мы также издаем специальный тираж сборников историй для наших бойцов и отправляем им на передовую, — сказал Виталий Сучков.

Так, книга затрагивает и судьбы женщин на передовой. Младший сержант медбатальона с позывным «Малика» из Татарстана оставила свой бизнес и добровольцем отправилась на СВО — помогать бойцам.

Одно из имен можно узнать сразу — это Расим Баксиков, командир легендарного танка «Алеша», Герой России. Летом 2023 года его экипаж принял неравный бой с колонной бронетехники ВСУ. Кадры героического подвига, снятые оператором беспилотника на запорожском направлении, разлетелись по всему интернету. На записи был слышен голос оператора: «Идет восемь единиц техники, а у нас там один “Алеша”. Во время боя Баксиков управлял машиной. Скрытно подойдя к колонне, наши бойцы атаковали противника. Одному “Алеше” удалось уничтожить всю технику врага, а потом еще около 40 минут прикрывать наших мотострелков огнем.

Седьмой сборник «Героями не рождаются. Zа Родину!» подарили авторам на торжественном мероприятии. 26 февраля награду вручили ученику девятого класса столичной школы № 947 Ярославу Акимову.

— Это уже моя третья награда, — отметил Ярослав. — А на этот раз я решил написать про летчика, Героя России Ивана Редкокашина. Его пример вдохновляет. Во время выполнения боевых задач в 2022 году самолет Редкокашина сбили над вражеской территорией. Раненый летчик катапультировался и несколько дней добирался до своих товарищей. Сейчас Редкокашин продолжает совершать боевые вылеты и работает инструктором. Его пример вдохновляет меня, горжусь, что живу в одно время с такими людьми.

Также чествовали волонтера, школьного учителя физкультуры Алексея Вербкина, которого награждают уже во второй раз. Первую историю он написал про своих сослуживцев. А сейчас сам стал героем сборника.

— Обо мне написали мои выпускницы. Я узнал об этом совсем недавно, новость стала большой неожиданностью, — рассказал Алексей Вербкин. — С начала специальной военной операции я совершил более 180 выездов «за ленточку». Начал помогать своим выпускникам. Понимал, что не могу их бросить, они же, считай, мои дети. Все-таки я их вырастил.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России»:

— Нам присылают истории о подвигах бойцов, родных и близких. На этот раз мы собрали больше историй о женщинах — участниках спецоперации. Люди также пишут об интернациональной дружбе, поскольку на СВО бок о бок сражаются представители многих национальностей. И это говорит о том, что мы победим!

