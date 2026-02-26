В Музее Победы наградили авторов седьмого сборника рассказов об участниках СВО «Героями не рождаются. Zа Родину!»

— Это уже моя третья награда, — отметил Ярослав. — А на этот раз я решил написать про летчика, Героя России Ивана Редкокашина. Его пример вдохновляет. Во время выполнения боевых задач в 2022 году самолет Редкокашина сбили над вражеской территорией. Раненый летчик катапультировался и несколько дней добирался до своих товарищей. Сейчас Редкокашин продолжает совершать боевые вылеты и работает инструктором. Его пример вдохновляет меня, горжусь, что живу в одно время с такими людьми.