Афганистан начал военную операцию против Пакистана

Армия Афганистана начала военную операцию в ответ на авиаудары со стороны Пакистана. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил представитель 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» Вахидулла Мохаммади.

— Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана Нангархар и Кунар начались в 20:00 по местному времени. Три поста противника уже захвачены, — сказал он.

Операция началась в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов, передает Telegram-канал «TOLOnews Plus».

19 января в южной афганской провинции Кандагар между афганскими и пакистанскими пограничниками произошла стрельба. По данным СМИ, конфликт начался с того, что пакистанские военнослужащие пытались установить колючую проволоку на государственной границе, но афганские пограничники не позволили им этого сделать.

В тот же день в центре Кабула, столицы Афганистана, произошел мощный взрыв. По информации от пресс-секретаря МВД Афганистана Абдула Матина Кани, предварительно, в результате взрыва были погибшие.

