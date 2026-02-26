Анна Семенович встревожила поклонников сообщением об операции: «Я очень боюсь»

Российская актриса и певица Анна Семенович вышла на связь с подписчиками в личном аккаунте в соцсетях. Она пожаловалась на плохое самочувствие и предположила, что без операции ей не обойтись. Речь идет о перегородке носа.
«Нос не дышит по ночам. Я все время просыпаюсь. Что это? Когда это закончится? Уже знаете, что чувствую? Придется мне делать операцию на перегородку носа. Я очень боюсь», — призналась 45-летняя Семенович, назвав возможную операцию «противным мероприятием».
Накануне Анна Семенович прокомментировала скандальное фото с животом. По ее словам, они никогда не была худенькой, при этом её собственный вес составляет всего лишь около 70 кг. По словам Семенович, особенность её фигуры — это тяжелая грудь, которая «тянет» на 10 кг, поэтому любые искажения делают её визуально крупнее.
Ранее Семенович уже давала комментарий по этому поводу в соцсетях. Она поделилась, что на том самом видео, ей расширили живот в два раза, сделав её «женщиной огромных размеров».