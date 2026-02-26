Анна Семенович встревожила поклонников сообщением об операции: «Я очень боюсь»

Накануне Анна Семенович прокомментировала скандальное фото с животом. По ее словам, они никогда не была худенькой, при этом её собственный вес составляет всего лишь около 70 кг. По словам Семенович, особенность её фигуры — это тяжелая грудь, которая «тянет» на 10 кг, поэтому любые искажения делают её визуально крупнее.