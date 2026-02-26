Ричмонд
До потепления в Молдове придется еще померзнуть: Нас ждут минус 4 градуса и ни единого шанса сэкономить на отоплении

Прогноз погоды в Молдове на пятницу, 27 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Через несколько дней синоптики прогнозируют в Молдове потепление до +14 градусов.

А пока, в ночь на пятницу, 27 февраля, — …-4 градуса.

Днем — всего лишь …+3…+4 градуса.

Переменная облачность.

Осадков не прогнозируют.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

