Химик Васильев объяснил, как чистить ботинки от реагентов

По словам эксперта, в современных противогололедных смесях преобладает хлорид в гранулированном виде, который не замерзает даже в сильные морозы. Также в составе могут присутствовать ацетат аммония, ацетат калия, хлористый магний и нитраты кальция. В Москве и других крупных городах отказались от старых смесей с песком, так как он забивал подземные сливные канализации. На тротуарах сейчас используют мраморную крошку для улучшения сцепления.