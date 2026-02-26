Химик Васильев объяснил, как чистить ботинки от реагентов

Российские химические реагенты, которые сотрудники коммунальных служб используют для борьбы с гололедицей, портят зимнюю обувь и меняют ее форму. Заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения профессор Николай Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, как правильно отмыть ботинки от солевых составов.
По словам эксперта, в современных противогололедных смесях преобладает хлорид в гранулированном виде, который не замерзает даже в сильные морозы. Также в составе могут присутствовать ацетат аммония, ацетат калия, хлористый магний и нитраты кальция. В Москве и других крупных городах отказались от старых смесей с песком, так как он забивал подземные сливные канализации. На тротуарах сейчас используют мраморную крошку для улучшения сцепления.
Васильев предупредил, что соли насыщают обувь, из-за чего после высыхания на ней появляются белесые разводы. Кожаные ботинки могут коробиться и изменять форму вплоть до полной непригодности. Кардинальным методом защиты он назвал ношение галош или синтетической обуви.
Для очистки кожаной обуви профессор рекомендует многократно промывать ее теплой водой с использованием смягчающих составов. Он подчеркнул, что нельзя применять жесткие щетки, горячую воду и сушить обувь на батарее. После полного удаления солевых разводов необходимо обработать поверхность водоотталкивающими средствами.
В отношении замшевых изделий химик посоветовал не носить их в таких условиях. Если это произошло, можно попробовать специальные средства для удаления солевых растворов, но результат будет неоднозначным.
Ранее эксперт Арсений Буряков предупредил водителей об опасности реагентов для авто.