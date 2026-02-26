Как участники СВО используют опыт донбасских ополченцев

— Свою первую автоматную очередь я произвел при штурме Донецкого аэропорта. Ну, а после, осознав себя, я нашел себя на войне, решил продолжить получать ценный боевой опыт в последующих конфликтах. Все это время надеялся, что мы сможем добиться того, что нашей стране никто не будет угрожать. Мы мечтали о дне, когда закончится война, — вспоминает «Москва». Несколько месяцев он служил вместе с донбасскими ополченцами, но после ранения он и «Топаз» вернулись в Москву. Они собирались вернуться к мирной жизни, но через несколько месяцев решили, что их война не окончена. Подписали контракт с ЧВК. Служили в Сирии, Ливии.