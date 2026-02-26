Как участники СВО используют опыт донбасских ополченцев

Наш спецкор продолжает работу в зоне СВО. На этот раз он поговорил с бойцом с позывным «Москва». Он защищает население Донбасса с 2014 года. Ветеран нескольких военных конфликтов рассказал «Вечерней Москве» о своем боевом пути.
В 2014 году 18-летний молодой человек обучался в столичном вузе на ИТ-специалиста. Будущий участник СВО задумался о службе, когда узнал, что начались первые боестолкновения: жители Донбасса вели освободительную борьбу с киевским режимом. Твердое решение пойти защищать Родину «Москва» принял после пожара в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года. Компанию студенту составил его школьный друг — блогер Евгений Рассказов с позывным «Топаз».
— Я ушел в академический отпуск, а Женька поехал со мной за компанию. Он хотел посмотреть, что творится в будущей независимой республике. Собрались быстро и отправились на Донбасс, — рассказывает «Вечерней Москве» боец. — Через несколько дней окольными путями мы оказались на территории бывшей Украины. Первое впечатление? Обычная российская глубинка где-то под Ростовом. Те же люди, тот же язык. Наши люди. Сначала даже не верилось. Местные были невероятно рады нам и помогали во всем. Боец попал в подразделение донецких ополченцев. Первой боевой задачей стал штурм Донецкого аэропорта. Именно там совсем молодой студент-айтишник впервые взял в руки оружие и нажал на спусковой крючок.
— Свою первую автоматную очередь я произвел при штурме Донецкого аэропорта. Ну, а после, осознав себя, я нашел себя на войне, решил продолжить получать ценный боевой опыт в последующих конфликтах. Все это время надеялся, что мы сможем добиться того, что нашей стране никто не будет угрожать. Мы мечтали о дне, когда закончится война, — вспоминает «Москва». Несколько месяцев он служил вместе с донбасскими ополченцами, но после ранения он и «Топаз» вернулись в Москву. Они собирались вернуться к мирной жизни, но через несколько месяцев решили, что их война не окончена. Подписали контракт с ЧВК. Служили в Сирии, Ливии.
Через пару лет контракт закончился. Наступила непродолжительная пауза. У «Москвы» появились жена, ребенок. Ему тогда казалось, что он уже не вернется в армию. Однако в 2022 году началась СВО, и он решил, что не может оставаться дома, и пошел в военкомат. Его распределили в штурмовое подразделение. Пройдя обучение в учебном центре, получил предложение выучиться на оператора БПЛА.
— Еще в 2017-м я начал изучать особенности работы «птичек». Их в основном применяли для разведки, но со временем появился и боевой потенциал. Стало понятно, что совсем маленький аппарат может разнести танк, БТР и любую другую технику. В нужных руках это крайне грозное оружие, — рассказывает боец.
В то же время Российская армия уже готовилась к тому, что ВСУ будут активно применять беспилотники.
— Со временем мы перегнали противника по количеству беспилотников, а также по их огневому потенциалу, — вспоминает боец.
Парень отмечает, что участники СВО с уважением относятся к ополченцам, ценят их опыт, полученный в боях с ВСУ.
— Мы охотно взаимодействуем с подразделениями как на нашем, так и на других направлениях на горизонтальном уровне, обмениваясь с ними разведывательной информацией, делясь последними инженерно-техническими хитростями, — рассказывает боец.
КСТАТИ.
За время службы в зоне проведения специальной военной операции боец с позывным «Москва» неоднократно представлялся к государственным наградам. В их числе: орден «За заслуги перед Отечеством», знак отличия «Георгиевский крест IV степени» и медаль «За храбрость».