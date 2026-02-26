CBS: глава ФБР Патель уволил 10 агентов, расследовавших дело Трампа

Глава ФБР Кэш Патель уволил как минимум 10 агентов, которые участвовали в следствии по делу о хранении Дональдом Трампом секретной документации в промежуток между двумя президентскими сроками, передает CBS News.
По его данным, сотрудников ФБР отправили в отставку 25 февраля.
«Профсоюз сотрудников ФБР, представляющий интересы действующих и бывших работников, осудил увольнения в своем заявлении, указав, что они нарушают права агентов ФБР», — говорится в материале.
В августе 2022 года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Они изъяли около 100 документов с различными грифами секретности. В 2025 году лидеру США их вернули. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг назвал рейды ФБР в Мар-а-Лаго «незаконными».