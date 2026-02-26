CBS: глава ФБР Патель уволил 10 агентов, расследовавших дело Трампа

В августе 2022 года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Они изъяли около 100 документов с различными грифами секретности. В 2025 году лидеру США их вернули. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг назвал рейды ФБР в Мар-а-Лаго «незаконными».