На Украине мать выколола глаз сыну, чтобы получать пособие по инвалидности

В Тернопольской области на Украине местная жительница выколола глаз трехлетнему сыну ради социальных выплат, передает офис Генерального прокурора Украины.
Уточняется, что инцидент произошел в ноябре 2019 года в областной больнице. Безработная женщина, получавшая социальные выплаты, рассчитывала на их получение из-за «болезни» сына. Воспользовавшись моментом, женщина медицинской иглой повредила глаз ребёнка, в результате чего мальчик ослеп на один глаз.
Суд признал женщину виновной в совершении особо тяжкого преступления и приговорил её к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, с осуждённой взысканы 600 тыс. гривен (более 1 млн рублей) в качестве компенсации морального вреда, а также средства на покрытие расходов по лечению ребёнка. В настоящее время мальчик находится на попечении другой семьи.
Накануне сообщалось, что сотрудники военкомата в Харькове избили бывшего военнослужащего ВСУ с инвалидностью.