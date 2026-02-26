На Украине мать выколола глаз сыну, чтобы получать пособие по инвалидности

Суд признал женщину виновной в совершении особо тяжкого преступления и приговорил её к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, с осуждённой взысканы 600 тыс. гривен (более 1 млн рублей) в качестве компенсации морального вреда, а также средства на покрытие расходов по лечению ребёнка. В настоящее время мальчик находится на попечении другой семьи.