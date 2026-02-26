В Думе предложили россиянам устроить флешмоб для спасения Telegram от блокировки

Блогеры могут устроить флешмоб с обращением к основателю Telegram Павлу Дурову, чтобы сохранить работу мессенджера в России. С таким предложением в четверг, 26 февраля, выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
По мнению парламентария, с помощью такой акции можно добиться того, чтобы серверы перенесли в РФ и удалили каналы, работающие против страны.
— Например, такой (флешмоб — прим. «ВМ»): «Дуров! Ты же русский. Твой дед воевал. Бабушки твоих родных и друзей умирали в блокаду в Ленинграде. Будь человеком. Перенеси серверы в Россию. Уничтожай каналы, которые работают против России. Сохрани свое детище и стань, наконец, русским по-настоящему», — приводит слова депутата News.ru.
В этот же день в РБК со ссылкой на источники сообщили, что власти определились со сроками блокировки мессенджера в России. По их данным, такую меру якобы могут ввести в первых числах апреля этого года. При этом Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг соответствующую информацию.
Ранее в Госдуме уже высказывались по поводу ситуации вокруг платформы. Депутат Александр Ющенко призвал не оказывать давление на мессенджер. По его словам, действия правоохранителей должны быть направлены на борьбу с преступностью, а не на ограничение россиян.