В Думе предложили россиянам устроить флешмоб для спасения Telegram от блокировки

В этот же день в РБК со ссылкой на источники сообщили, что власти определились со сроками блокировки мессенджера в России. По их данным, такую меру якобы могут ввести в первых числах апреля этого года. При этом Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг соответствующую информацию.