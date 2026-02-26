Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: Глава ФБР уволил сразу 10 агентов, которые расследовали дело Трампа

Глава ФБР Кэш Патель отстранил от работы 10 агентов, которые расследовали дело о хранении Дональдом Трампом секретных документов в промежуток между двумя президентскими сроками.

Глава ФБР Кэш Патель отстранил от работы 10 агентов, которые расследовали дело о хранении Дональдом Трампом секретных документов в промежуток между двумя президентскими сроками.

По данным CBS News, сотрудников бюро отправили в отставку 25 февраля. Профсоюз работников ФБР осудил решение Пателя и охарактеризовал случившееся как «противозаконное увольнение».

— Профсоюз сотрудников ФБР, представляющий интересы действующих и бывших работников, осудил увольнения в своем заявлении, указав, что они нарушают права агентов ФБР, — добавили в материале.

По данным CNN, в материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна отсутствуют важные документы, включая интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес президента США.

23 февраля СМИ сообщили, что Эпштейн скрывал фотографии и компьютеры от правоохранительных органов на шести складах, которые находились на территории США.

Ранее бронзовую статую, которая изображает Дональда Трампа и скандального финансиста Эпштейна, вновь установили на Капитолийском холме спустя неделю после демонтажа.

Узнать больше по теме
Биография Кэша Пателя
Директор ФБР, адвокат, экс-советник и агент правительства — Кэш Патель начинал карьеру как федеральный прокурор и сыграл ключевую роль в деле Дональда Трампа. Рассказываем об основных этапах биографии американского адвоката.
Читать дальше