CBS: Глава ФБР уволил сразу 10 агентов, которые расследовали дело Трампа

Глава ФБР Кэш Патель отстранил от работы 10 агентов, которые расследовали дело о хранении Дональдом Трампом секретных документов в промежуток между двумя президентскими сроками.
По данным CBS News, сотрудников бюро отправили в отставку 25 февраля. Профсоюз работников ФБР осудил решение Пателя и охарактеризовал случившееся как «противозаконное увольнение».
— Профсоюз сотрудников ФБР, представляющий интересы действующих и бывших работников, осудил увольнения в своем заявлении, указав, что они нарушают права агентов ФБР, — добавили в материале.
По данным CNN, в материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна отсутствуют важные документы, включая интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес президента США.
23 февраля СМИ сообщили, что Эпштейн скрывал фотографии и компьютеры от правоохранительных органов на шести складах, которые находились на территории США.
Ранее бронзовую статую, которая изображает Дональда Трампа и скандального финансиста Эпштейна, вновь установили на Капитолийском холме спустя неделю после демонтажа.