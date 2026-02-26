Уволившая курьера за заботу о собаке управляющая ушла из «Додо»

В Челябинске управляющая одной из пиццерий сети «Додо» приняла решение оставить должность после скандального увольнения курьера, который как укрыл бездомную собаку пледом. Об этом стало известно из телеграм-канала компании.
«Управляющая Юлия приняла решение покинуть компанию. Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся. Мы понимаем ее решение — она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период. От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни», — говорится в сообщении.
Бывший курьер Михаил Савицкий призвал остановить травлю управляющей. Он отметил, что не хочет, чтобы история о доброте превратилась в ненависть. Савицкий подчеркнул, что если общество стремится к решению проблем, то путь через травлю не является приемлемым.
Ранее KP.RU сообщил, что основатель «Додо» Фёдор Овчинников тоже прокомментировал ситуацию в своих социальных сетях. Он заявил, что женщину не увольняли с целью «погасить негатив». По его мнению, сейчас её нужно защитить от нападок и сделать соответствующие выводы.