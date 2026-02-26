Третий раунд консультаций Ирана и США по ядерному вопросу завершился в Женеве

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что Иран и США договорились возобновить переговоры после консультаций с руководством своих стран. Также он добавил, что консультации Тегерана и Вашингтона по ядерному досье состоятся на следующей неделе в австрийской Вене.
Напомним, на переговорах иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Ранее KP.RU писал, что на переговорах в Женеве, где обсуждалась ядерная программа Ирана, Тегеран предложил временно прекратить работу по обогащению урана.
