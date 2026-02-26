Ледоколы РФ помогают застрявшим во льдах Финского залива судам

Российские ледоколы помогают грузовым судам, которые застряли во льдах Финского залива, сообщает агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.
По его данным, сложная ледовая обстановка и сильные ветра привели к тому, что ряд грузовых судов застряли в международной морской зоне Финского залива и территориальных водах Финляндии.
«В соответствии с обычной зимней практикой судоходства, судам также оказывается помощь в рамках международного сотрудничества с российскими ледоколами. Исходя из запроса агентства транспортной инфраструктуры Финляндии, российский ледокол может также оказать помощь грузовому судну в территориальных водах Финляндии», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что Финский залив впервые за 15 лет полностью покрылся льдом. По словам начальника Гидрометцентра Санкт-Петербурга и Ленобласти Александра Колесова, это произошло из-за морозной и тихой погоды.