Ледоколы РФ помогают застрявшим во льдах Финского залива судам

Сложная ледовая обстановка и сильные ветра привели к тому, что ряд судов застряли в Финском заливе.

Источник: Аргументы и факты

Российские ледоколы помогают грузовым судам, которые застряли во льдах Финского залива, сообщает агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.

По его данным, сложная ледовая обстановка и сильные ветра привели к тому, что ряд грузовых судов застряли в международной морской зоне Финского залива и территориальных водах Финляндии.

«В соответствии с обычной зимней практикой судоходства, судам также оказывается помощь в рамках международного сотрудничества с российскими ледоколами. Исходя из запроса агентства транспортной инфраструктуры Финляндии, российский ледокол может также оказать помощь грузовому судну в территориальных водах Финляндии», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Финский залив впервые за 15 лет полностью покрылся льдом. По словам начальника Гидрометцентра Санкт-Петербурга и Ленобласти Александра Колесова, это произошло из-за морозной и тихой погоды.