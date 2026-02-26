Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае. Об этом сообщает championat.com.
Медведев в четвертьфинале обыграл американца Дженсона Бруксби, занимающего 49-е место в рейтинге, со счётом 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 56 минут. Медведев семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в финал соревнований в Дубае Медведев встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и чехом Иржи Легечкой.
Ранее российский теннисит Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае.