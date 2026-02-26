Ричмонд
Первого отечественного робота-хирурга зарегистрировали в России

В России зарегистрировали первый отечественный аналог робота «да Винчи» — он уже может поставляться в больницы. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства. Она уже сегодня может поставляться в организации как в федеральные, так и региональные, — уточнил министр.

Мурашко добавил, что сначала робота получат те больницы, где необходимо развить высокотехнологичную медицинскую помощь.

Благодаря первому отечественному роботу-хирургу значительно увеличатся скорость лечения и темпы выздоровления пациентов, передает ТАСС.

Ранее главный онколог Министерства здравоохранения РФ Дмитрий Каприн рассказал про российскую мРНК-вакцину от рака. «Вечерняя Москва» собрала главное факты об этом изобретении.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что прививку от вируса папилломы человека собираются включить в календарь вакцинации к 2027 году, она будет бесплатной для граждан.