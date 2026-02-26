Первого отечественного робота-хирурга зарегистрировали в России

В России зарегистрировали первый отечественный аналог робота «да Винчи» — он уже может поставляться в больницы. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
— Зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства. Она уже сегодня может поставляться в организации как в федеральные, так и региональные, — уточнил министр.
Мурашко добавил, что сначала робота получат те больницы, где необходимо развить высокотехнологичную медицинскую помощь.
Благодаря первому отечественному роботу-хирургу значительно увеличатся скорость лечения и темпы выздоровления пациентов, передает ТАСС.
