Дневник пилота, бомбившего Хиросиму, выставили на продажу за $950 тыс

Дневник пилота, участвовавшего в атомной бомбардировке Хиросимы, выставлен на продажу за 950 тыс. долларов.
Как сообщает The Washington Post, речь идет о блокноте капитана Роберта Льюиса — второго пилота американского бомбардировщика B-29 Enola Gay, который 6 августа 1945 года сбросил атомную бомбу на японский город.
Дневник с записями, сделанными во время и после бомбардировки, выставил на продажу торговец редкими книгами из Калифорнии Дэн Уитмор. В блокноте содержится, в частности, фраза Льюиса: «Боже, что мы наделали».
По данным издания, это уже пятая попытка продажи дневника. Впервые его реализовали на аукционе в 1971 году за 37 тыс. долларов. В 2022 году блокнот был продан за 543 тыс. долларов.
Атомная бомбардировка Хиросимы стала одним из двух случаев боевого применения ядерного оружия в истории. По разным оценкам, в день взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв выросло до 140 тыс., а общее количество погибших со временем превысило 350 тыс.
