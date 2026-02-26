Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дневник пилота, бомбившего Хиросиму, выставили на продажу за $950 тыс

Дневник второго пилота B-29 Enola Gay Роберта Льюиса, участвовавшего в бомбардировке Хиросимы, выставлен на продажу за 950 тыс. долларов.

Источник: Аргументы и факты

Дневник пилота, участвовавшего в атомной бомбардировке Хиросимы, выставлен на продажу за 950 тыс. долларов.

Как сообщает The Washington Post, речь идет о блокноте капитана Роберта Льюиса — второго пилота американского бомбардировщика B-29 Enola Gay, который 6 августа 1945 года сбросил атомную бомбу на японский город.

Дневник с записями, сделанными во время и после бомбардировки, выставил на продажу торговец редкими книгами из Калифорнии Дэн Уитмор. В блокноте содержится, в частности, фраза Льюиса: «Боже, что мы наделали».

По данным издания, это уже пятая попытка продажи дневника. Впервые его реализовали на аукционе в 1971 году за 37 тыс. долларов. В 2022 году блокнот был продан за 543 тыс. долларов.

Атомная бомбардировка Хиросимы стала одним из двух случаев боевого применения ядерного оружия в истории. По разным оценкам, в день взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв выросло до 140 тыс., а общее количество погибших со временем превысило 350 тыс.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе пройдут торги, на которых выставят более 1500 предметов из известных голливудских фильмов и сериалов. Общая выручка аукциона может превысить 9 млн долларов.