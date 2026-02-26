Дневник пилота, бомбившего Хиросиму, выставили на продажу за $950 тыс

Атомная бомбардировка Хиросимы стала одним из двух случаев боевого применения ядерного оружия в истории. По разным оценкам, в день взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв выросло до 140 тыс., а общее количество погибших со временем превысило 350 тыс.