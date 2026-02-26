Цензура по-европейски: во Франции хотят заблокировать сайты 35 российских СМИ

Французских интернет-провайдеров обязали заблокировать сайты 35 российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС. Об этом говорится в заявлении управления по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции (ARCOM).
На сайте управления отмечается, что ARCOM использует все доступные средства, чтоб трансляции российски СМИ, которые находятся под санкциями, во Франции остановились.
Также они потребовали не показывать контент СМИ на онлайн-платформах, доступных во Франции. Регулятор направил запрос провайдерам на территории Франции, а также компаниям, отвечающим за распределение доменных имен и за поисковые интернет-системы.
Ранее KP.RU писал, что граждане европейских стран стали чаще пользоваться российскими СМИ в поисках правды. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это является следствием того, что европейские политические лидеры избегают неудобных тем и представляют обществу только выгодную им точку зрения.
Также он заявил, что в Европе вводят санкции против российских СМИ на фоне падения рейтингов европейских изданий.