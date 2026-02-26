Ученые зафиксировали ускоренное расширение Южно-Атлантической аномалии

Спутниковая программа Swarm Европейского космического агентства, проводившая измерения более десяти лет, показала, что магнитное поле Земли изменяется быстрее, чем ожидали специалисты.
Основное внимание ученых сосредоточено на Южно-Атлантической аномалии — области пониженной напряженности геомагнитного поля над Атлантикой. По данным агентства, с 2014 года эта зона расширилась почти на территорию, сопоставимую с половиной континентальной Европы.
Наблюдения свидетельствуют, что ослабленная область не только увеличивается в размерах, но и меняется неравномерно. В последние годы наиболее интенсивное снижение показателей фиксируется в секторе к юго-западу от Африки. Исследователи отмечают, что это может быть связано с процессами в глубинных слоях планеты. Динамику изменений специалисты связывают с перемещением расплавленного вещества во внешнем ядре Земли, которое формирует глобальное магнитное поле.
При этом изменения носят неоднородный характер. В районах вблизи Африки и над Канадой ослабление выражено сильнее, тогда как над Сибирью в последние годы наблюдается усиление. Такой контраст отражает сложность процессов, происходящих в недрах планеты.
Ученые подчеркивают, что геомагнитный экран играет ключевую роль в защите орбитальной инфраструктуры и снижении потока заряженных частиц, способных нарушать работу электроники. Южно-Атлантическая аномалия известна с XIX века, при этом со временем она смещалась и изменяла конфигурацию зон наибольшего ослабления.