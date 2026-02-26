Врач Агаева объяснила причину диабета у молодых людей

По словам врача, сегодня многие отдают предпочтение высококалорийным продуктам, фастфуду, чипсам и сладким напиткам, тогда как овощей и фруктов в рационе практически нет. Она пояснила, что сахарный диабет развивается не из-за сладкого как такового, а вследствие регулярного превышения суточной калорийности, что ведет к набору лишнего веса, инсулинорезистентности и в итоге к болезни.