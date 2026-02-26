Врач Агаева объяснила причину диабета у молодых людей

Молодые люди во всем мире все чаще болеют диабетом из-за несбалансированного питания и недостатка физической активности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала эндокринолог Тамила Агаева.
По словам врача, сегодня многие отдают предпочтение высококалорийным продуктам, фастфуду, чипсам и сладким напиткам, тогда как овощей и фруктов в рационе практически нет. Она пояснила, что сахарный диабет развивается не из-за сладкого как такового, а вследствие регулярного превышения суточной калорийности, что ведет к набору лишнего веса, инсулинорезистентности и в итоге к болезни.
Другой важной причиной Агаева назвала гиподинамию. Без нагрузок мышцы не могут утилизировать глюкозу, и ее уровень в крови растет. Чтобы избежать этого, она рекомендует заниматься активными физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю.
Кроме того, риск диабета увеличивает курение, включая электронные сигареты и вейпы. Эндокринолог подчеркнула, что у курильщиков вероятность развития заболевания на 30−40 процентов выше, и чем больше человек курит, тем выше риск.
