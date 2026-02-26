Мэр Смоленска отреагировал на задержание подозреваемого в похищении девочки

Мэр Смоленска Александр Новиков прокомментировал задержание подозреваемого в похищении 9-летней девочки и заявил, что виновный понесет ответственность по всей строгости закона.
«Следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении. С ним работают следователи, устанавливаются все детали произошедшего. Виновный понесет ответственность по всей строгости закона», — написал Александр Новиков в Telegram.
Он также выразил благодарность поисковикам, правоохранителям и жителям Смоленска, которые пытались найти пропавшую девочку.
Как сообщалось ранее, девочка вышла из квартиры около восьми часов утра 24 февраля, чтобы выгулять собаку. Однако она не вернулась домой. Следователи возбудили уголовное дело, были развернуты поиски ребенка. Впоследствии, 26 февраля, пропавшую нашли живой, а подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний житель Смоленска.