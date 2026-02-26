Мэр Смоленска отреагировал на задержание подозреваемого в похищении девочки

Как сообщалось ранее, девочка вышла из квартиры около восьми часов утра 24 февраля, чтобы выгулять собаку. Однако она не вернулась домой. Следователи возбудили уголовное дело, были развернуты поиски ребенка. Впоследствии, 26 февраля, пропавшую нашли живой, а подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний житель Смоленска.