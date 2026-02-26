Ричмонд
Грузовой корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС после шести месяцев полёта

Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX покинул Международную космическую станцию. Трансляция отстыковки велась на сайте NASA.

Источник: Life.ru

Грузовой корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС после шести месяцев полёта. Обложка © X / SpaceX.

Манёвр был произведён в автоматическом режиме 26 февраля в 20:05 по московскому времени. Корабль провёл на орбите шесть месяцев — он пристыковался к МКС ещё 25 августа. За это время Cargo Dragon шесть раз участвовал в коррекции орбиты станции.

Ожидается, что примерно через 15 часов корабль приводнится у побережья Калифорнии. На Землю он доставит ценный груз — результаты научных экспериментов, проводившихся на МКС. Среди них образцы стволовых клеток, жидкие кристаллы и изоляционные материалы.

Ранее Life.ru писал, что корабль Crew Dragon с международным экипажем причалил к МКС. На борту — российский космонавт Андрей Федяев, для которого это уже второй полёт, а также астронавты из США и представительница Европейского космического агентства. В «Роскосмосе» отчитались: стыковка прошла штатно, теперь экипаж ждут научные эксперименты и работы на станции.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

