Грузовой корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС после шести месяцев полёта

Ранее Life.ru писал, что корабль Crew Dragon с международным экипажем причалил к МКС. На борту — российский космонавт Андрей Федяев, для которого это уже второй полёт, а также астронавты из США и представительница Европейского космического агентства. В «Роскосмосе» отчитались: стыковка прошла штатно, теперь экипаж ждут научные эксперименты и работы на станции.