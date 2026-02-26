Хирург рассказал, как работа за компьютером влияет на суставы

— При ежедневной длительной работе у компьютера изменяется тонус мышц и связок кистей, подвижность суставов. Какие-то части кисти могут атрофироваться, а какие-то — стать очень подвижными. Как итог — могут возникнуть хронические боли в области суставов всех пальцев.