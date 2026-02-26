Хирург рассказал, как работа за компьютером влияет на суставы

Работа за компьютером может негативно сказаться на суставах кисти, так как кисть, управляя мышкой, постоянно напрягается. Об этом предупредил в беседе с «Газетой.Ru» хирург Александр Умнов.
— При ежедневной длительной работе у компьютера изменяется тонус мышц и связок кистей, подвижность суставов. Какие-то части кисти могут атрофироваться, а какие-то — стать очень подвижными. Как итог — могут возникнуть хронические боли в области суставов всех пальцев.
Врач посоветовал тем, кто вынужден много времени проводить перед экраном, делать перерыв каждый час на10 минут для разминки суставов.
Ранее 360.ru сообщил, что правильная поза при работе за компьютером — это не просто вопрос комфорта, но и здоровья. Важно поддерживать естественный изгиб позвоночника и избегать напряжения в области шеи.
В свою очередь телеканал «Царьград» отметил, что из-за длительной работы за монитором появляется синдром компьютерных глаз. В глазах появляется резь, к тому же они начинают чесаться.