СК завёл дело о хулиганстве после драки в ТЦ «Щука» в Москве

До этого Life.ru рассказывал, как вечером 24 февраля на Пулковском шоссе у ТЦ в Санкт-Петербурге произошло нападение. Около 21:00 в торговом центре «Лето» неизвестный подошёл к мужчине со спины и нанёс ему три удара ножом.