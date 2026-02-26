Ричмонд
СК завёл дело о хулиганстве после драки в ТЦ «Щука» в Москве

Следственный комитет завёл уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в московском торговом центре «Щука». Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах. Центральный аппарат ведомства взял исполнение поручения на контроль.

До этого Life.ru рассказывал, как вечером 24 февраля на Пулковском шоссе у ТЦ в Санкт-Петербурге произошло нападение. Около 21:00 в торговом центре «Лето» неизвестный подошёл к мужчине со спины и нанёс ему три удара ножом.

