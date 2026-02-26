Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Иногда забираю, чтобы покормить»: В Москве соседи спасают замерзающего мальчика от матери-алкашки

Жительница района Рассказовка в Москве Алиса написала заявление на соседку, которая плохо обращается с пятилетним сыном. По словам девушки, женщина регулярно устраивает дома алкогольные вечеринки и выгоняет ребёнка на улицу, чтобы не мешал. Мальчика не раз видели в лёгкой одежде даже в мороз, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Источник: Life.ru

Соседи подкармливают Дениса (имя изменено) и пускают переночевать. Недавно Алиса поздно вернулась домой и снова застала замерзшего ребёнка на улице. Выяснилось, он провёл там почти весь день, а его мать была сильно пьяна. Вызвали полицию, но мальчика всё равно вернули матери.

«В тот день, когда мы поехали в ПДН, я сидела с Денисом, звонили его маме. Она была просто пьяная в хлам, даже не соображала, что говорят. И когда ей сказали, что ребёнок здесь, ну, вы будете забирать? И она через 20 минут перезвонила и говорит, вы мне звонили, что вы хотели? То есть пьяный человек, но ей всё равно вернули ребёнка», — рассказывает Алиса.

На следующий день неблагополучная соседка ворвалась к Алисе с претензиями. Пришлось снова вызывать полицию. Сейчас девушка готовит обращение в опеку. По словам знакомых, мать Дениса имеет судимость, а старшую дочь воспитывают бабушка с дедушкой.

Ранее в Москве мать утопила собственного сына и пыталась убить дочь. Женщина переехала в столицу из Нижнего Новгорода после скандального дела о педофилии. Её заключили под стражу.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.