«Иногда забираю, чтобы покормить»: В Москве соседи спасают замерзающего мальчика от матери-алкашки

Соседи подкармливают Дениса (имя изменено) и пускают переночевать. Недавно Алиса поздно вернулась домой и снова застала замерзшего ребёнка на улице. Выяснилось, он провёл там почти весь день, а его мать была сильно пьяна. Вызвали полицию, но мальчика всё равно вернули матери.
«В тот день, когда мы поехали в ПДН, я сидела с Денисом, звонили его маме. Она была просто пьяная в хлам, даже не соображала, что говорят. И когда ей сказали, что ребёнок здесь, ну, вы будете забирать? И она через 20 минут перезвонила и говорит, вы мне звонили, что вы хотели? То есть пьяный человек, но ей всё равно вернули ребёнка», — рассказывает Алиса.
На следующий день неблагополучная соседка ворвалась к Алисе с претензиями. Пришлось снова вызывать полицию. Сейчас девушка готовит обращение в опеку. По словам знакомых, мать Дениса имеет судимость, а старшую дочь воспитывают бабушка с дедушкой.
Ранее в Москве мать утопила собственного сына и пыталась убить дочь. Женщина переехала в столицу из Нижнего Новгорода после скандального дела о педофилии. Её заключили под стражу.
