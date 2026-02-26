Ричмонд
WP: Дневник пилота, сбросившего бомбу на Хиросиму, продается за миллион долларов

Дневник Роберта Льюиса, пилота бомбардировщика B-29 Enola Gay, сбросившего бомбу на японскую Хиросиму, выставили на продажу за 950 тысяч долларов. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в WP.

Блокнот с записями Льюиса, которые он сделал во время и после бомбардировки, выставил на продажу торговец редкими книгами в Калифорнии Дэн Уитмор.

В дневнике также содержится его фраза «Боже, что мы наделали». Это уже пятый раз, когда блокнот выставляется на продажу.

Впервые он был продан на аукционе в 1971 году за 37 тысяч долларов. Последняя продажа состоялась в 2022 году, при этом сумма сделки составила 543 тысяч долларов, передает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки небольшим конфликтом. Он отметил, что отношения между странами уже долгое время остаются крепкими.

Генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси также прокомментировал высказывание Трампа, в котором он провел параллель между ударами по объектам в Иране и атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.

