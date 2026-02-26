МВД завело дела на девять футбольных судей РПЛ и ФНЛ за возможный подкуп

Напомним, громкое дело о даче взяток арбитрам с целью повлиять на исход матчей в отношении совладельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева было открыто в прошлом году. Также арестованы директор клуба Валерий Скородумов, а бухгалтер Ирина Волкова была помещена под домашний арест. После признания в подкупе и из-за проблем со здоровьем Соболева перевели из-под стражи в СИЗО под домашний арест по ходатайству адвокатов.