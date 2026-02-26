Ричмонд
МВД завело дела на девять футбольных судей РПЛ и ФНЛ за возможный подкуп

МВД России возбудило уголовные дела в отношении девяти футбольных судей, работающих в Российской Премьер-лиге (РПЛ) и Первой лиге (ФНЛ). По данным источника РБК, арбитров подозревают в получении незаконных вознаграждений за влияние на результаты матчей. В случае доказательства вины им грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: Life.ru

В списке подозреваемых — Егор Егоров, Иван Сараев, Владислав Целовальников, а также судьи Первой лиги Юрий Карпов, Максим Перезва, Герман Коваленко, Кирилл Силантьев, Олег Соколов и экс-рефери Игорь Захаров (ранее замешанный в избиении пешехода в Казани). Все они уже отстранены от судейства и находятся под подпиской о невыезде.

Выявить новые эпизоды предполагаемых преступлений помогло расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства футбольного клуба «Торпедо».

Напомним, громкое дело о даче взяток арбитрам с целью повлиять на исход матчей в отношении совладельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева было открыто в прошлом году. Также арестованы директор клуба Валерий Скородумов, а бухгалтер Ирина Волкова была помещена под домашний арест. После признания в подкупе и из-за проблем со здоровьем Соболева перевели из-под стражи в СИЗО под домашний арест по ходатайству адвокатов.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.