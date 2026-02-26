Ричмонд
Химик дал советы по защите обуви от реагентов

Химик Васильев: обувь после реагентов нельзя мыть горячей водой.

Источник: Комсомольская правда

Реагенты, которые используют для борьбы с гололедом, наносят вред обуви, оставляя разводы и даже изменяя ее форму. Как спасти ботинки от смесей, рассказал изданию «Газета.Ru» химик Николай Васильев.

— Обувь можно отмыть от антигололедных составов водой или водными растворами. При этом может понадобиться многократная отмывка. Нельзя применять жесткие щетки, горячую воду (только теплую), — сообщил эксперт.

Он также призвал не сушить такую обувь на батарее. А после очистки обязательно обработать обувь водоотталкивающими составами.

360.ru рекомендовал чистить обувь сразу же после возвращения домой. Сушить обувь нужно только при комнатной температуре. Стельки следует заранее вынимать. Фены и электрические вкладные сушители лучше не использовать. Если обувь промокла насквозь, то ее можно набить бумагой.