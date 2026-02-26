В Петербурге завели дело из-за токсичных выбросов крематория для животных

По версии следствия, организация, перерабатывающая биологические отходы в непосредственной близости от жилых домов в Кировском и Красносельском районах, более 10 лет осуществляла выброс токсичных веществ в атмосферу.
Местная жительница обратилась в приёмную главы СК Александра Бастрыкина с жалобой, что присвоенный предприятию второй класс опасности не соответствует реальным объёмам работ, а на прилегающей территории незаконно складируются биологические отходы.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Павлу Сергеевичу Выменцу представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.
Примечательно, что обращения в профильные органы ранее не давали результатов. Только после вмешательства СК был проведён осмотр места происшествия, истребованы документы и назначены судебные экспертизы. Председатель СК России поручил представить доклад о результатах расследования.
