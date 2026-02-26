В Петербурге завели дело из-за токсичных выбросов крематория для животных

Ранее Life.ru писал, что в России после Нового года взлетели цены на кремацию — в среднем на 20 тысяч рублей, а в отдельных регионах и того выше. Виноваты тарифы ЖКХ для бизнеса (электричество подорожало до 12%, газ — до 10%), а также запчасти для печей и новые газоочистные системы. В столице процедура с урной теперь стоит 80−85 тысяч, хотя пару месяцев назад была почти вдвое дешевле. Подорожало и в Новосибирске, Мурманске, Екатеринбурге.